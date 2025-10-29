Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (29/10), Silakan Cek!

JPNN.com

Rabu, 29 Oktober 2025 – 06:24 WIB
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Rabu hari ini (29/10), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling hadir di Kota Denpasar hadir di Depan Museum Bali (Puputan) mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 29 Oktober 2025 hadir di Kota Denpasar dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
