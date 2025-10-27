Info Samsat Keliling di Bali Senin (27/10), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Senin, 27 Oktober 2025 – 07:13 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (27/10), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling hadir di Kota Denpasar hadir di Depan Museum Bali (Puputan) mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Banjar Batang, Desa Labasari, Kecamatan Abang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 27 Oktober 2025 hadir di Kota Denpasar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
