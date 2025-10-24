Info Samsat Keliling di Bali Jumat (24/10), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Jumat, 24 Oktober 2025 – 06:54 WIB
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Jumat hari ini (24/10), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Terminal Ubung, mulai pukul 08.00 WITA hingga 11.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di sentral Parkir Desa Tenganan, Manggis mulai pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Pemuteran, Gerokgak, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 24 Oktober 2025 hadir di Denpasar, Buleleng dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
