JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info SIM Keliling di Bali Jumat (24/10), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info SIM Keliling di Bali Jumat (24/10), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 24 Oktober 2025 – 06:38 WIB
Info SIM Keliling di Bali Jumat (24/10), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Jumat hari ini (24/10), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Di Kabupaten Jembrana, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Senggol Pekutatan, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia tiga layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Jembrana Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

  2. Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

  3. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU