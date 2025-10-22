Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Rabu (22/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Rabu, 22 Oktober 2025 – 06:08 WIB
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Rabu hari ini (22/10), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Terminal Ubung, mulai pukul 08.00 WITA hingga 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Banjar Batang, Desa Labasari, Abang mulai pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Busungbiu, Busungbiu dan Desa Menyali, Sawan, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 22 Oktober 2025 hadir di Denpasar, Gianyar, Karangasem dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
