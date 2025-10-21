Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (21/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Selasa, 21 Oktober 2025 – 06:50 WIB
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Selasa hari ini (21/10), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Terminal Tegal, mulai pukul 08.00 WITA hingga 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Ban, Kubu mulai pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di sebelah Pasar Penebel, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 21 Oktober 2025 hadir di Denpasar, Gianyar, Karangasem, Tabanan dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
