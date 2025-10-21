JPNN.com

Selasa, 21 Oktober 2025 – 05:57 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Selasa (21/10), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas kepolisian melayani SIM Keliling. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Selasa hari ini (21/10), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Astra Motor Gerokgak mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Jembrana, layanan SIM Keliling hadir di Lapangan Desa Yehembang mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Tersedia empat layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Tabanan dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton!
