Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Senin (20/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Senin, 20 Oktober 2025 – 07:08 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (20/10), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Terminal Tegal, mulai pukul 08.00 WITA hingga 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Polsek Sidemen mulai pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Patas, Gerokgak; Desa Busungbiu, Desa Kekeran dan Desa Sembiran, Tejakula, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 20 Oktober 2025 hadir di Denpasar, Karangasem dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
