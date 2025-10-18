JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Sabtu (18/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Sabtu (18/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 06:21 WIB
Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Sabtu (18/10), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Sabtu hari ini (18/10), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Pasar Senggol depan Bank BPD, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling di Pasar Umum Negara Bahagia, Kelurahan Pendem, mulai pukul 19.00 WITA – 22.00 WITA.

Baca Juga:

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 18 Oktober 2025 hadir di Kabupaten Tabanan dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Jembrana Bali Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Legenda Real Madrid & Timnas Brasil Marcelo Mendadak ke Bali, Ini Agendanya - JPNN.com Bali

    Legenda Real Madrid & Timnas Brasil Marcelo Mendadak ke Bali, Ini Agendanya

  2. Johnny Jansen Blak-blakan, tak Dibebani Target Juara, Cukup Posisi Ini - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Blak-blakan, tak Dibebani Target Juara, Cukup Posisi Ini

  3. Johnny Jansen Otak-atik Starting XI Bali United vs Persijap, Lini Tengah Keropos? - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Otak-atik Starting XI Bali United vs Persijap, Lini Tengah Keropos?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU