Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Senin (13/10), Silakan Cek!

Senin, 13 Oktober 2025 – 06:55 WIB
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (13/10), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Taman Kota Lumintang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Yehembeng, Kecamatan Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Banjar Batang, Desa Labasari, Abang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Gobleg, Banjar dan Desa Bulian, Kubutambahan mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 13 Oktober 2025 hadir di Denpasar, Jembrana, Buleleng dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
