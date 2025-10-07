Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (7/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Selasa, 07 Oktober 2025 – 07:48 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Selasa hari ini (7/10), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di depan Museum Bali (Puputan) mulai pukul 08.00 WITA hingga 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Senggol Pekutatan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Banyupoh dan Desa Tinga-tinga, Gerokgak serta di Desa Tamblang, Kubutambahan, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 7 Oktober 2025 hadir di Kota Denpasar, Jembrana, Gianyar dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
