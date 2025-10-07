Cek Layanan SIM Keliling di Bali Selasa (7/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Selasa, 07 Oktober 2025 – 06:59 WIB
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Selasa hari ini (7/10), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Lapangan Seririt, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Astra Motor Gerokgak mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Tersedia tujuh layanan SIM Keliling hari ini di Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Gianyar, dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
