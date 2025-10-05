Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Gianyar Bali Minggu (5/10), Silakan Cek!

JPNN.com

Minggu, 05 Oktober 2025 – 06:32 WIB
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling di Bali. Foto: NTMC Polri

bali.jpnn.com, GIANYAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Minggu hari ini (5/10), layanan SIM Keliling hadir di Kabupaten Gianyar Bali.

Layanan SIM Keliling hadir di Alun-Alun Gianyar mulai pukul 07.00 WITA hingga 09.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Biaya perpanjangan SIM A sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp 80 ribu.

Tersedia gerai layanan SIM Keliling hari ini di Alun-alun Kabupaten Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
