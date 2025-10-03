Selebgram Cantik di Bali Dituntut 2,5 Tahun, Ada Bukti Aktif Promosi Judi Online

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang selebgram berparas ayu Vienna Varella Angeli Parinussa, 19, menghadapi sidang tuntutan di PN Denpasar, Kamis (2/10) kemarin dalam kasus judi online (judol).

Selebgram kelahiran Tangerang, Banten, ini dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Ni Putu Eriek Sumyati dengan hukuman 2,5 tahun penjara.

JPU Ni Putu Eriek Sumyati menyatakan terdakwa Vienna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial miliknya.

"Menuntut, menyatakan terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Oleh karenanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp30 juta, subsider selama empat bulan," kata JPU Ni Putu Eriek Sumyati.

JPU menyatakan terdakwa Vienna terbukti melanggar Pasal 27 ayal (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pada pertimbangan memberatkan, JPU menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat berupa perjudian online.

Yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum, serta merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.