JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Selebgram Cantik di Bali Dituntut 2,5 Tahun, Ada Bukti Aktif Promosi Judi Online

Selebgram Cantik di Bali Dituntut 2,5 Tahun, Ada Bukti Aktif Promosi Judi Online

Jumat, 03 Oktober 2025 – 21:11 WIB
Selebgram Cantik di Bali Dituntut 2,5 Tahun, Ada Bukti Aktif Promosi Judi Online - JPNN.com Bali
Vienna Varella Angeli Parinussa, 19, digiring menuju ruang tahanan usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Kamis (2/10). Foto: ANTARA/HO-Istimewa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang selebgram berparas ayu Vienna Varella Angeli Parinussa, 19, menghadapi sidang tuntutan di PN Denpasar, Kamis (2/10) kemarin dalam kasus judi online (judol).

Selebgram kelahiran Tangerang, Banten, ini dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Ni Putu Eriek Sumyati dengan hukuman 2,5 tahun penjara.

JPU Ni Putu Eriek Sumyati menyatakan terdakwa Vienna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial miliknya.

Baca Juga:

"Menuntut, menyatakan terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Oleh karenanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp30 juta, subsider selama empat bulan," kata JPU Ni Putu Eriek Sumyati.

JPU menyatakan terdakwa Vienna terbukti melanggar Pasal 27 ayal (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Baca Juga:

Pada pertimbangan memberatkan, JPU menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat berupa perjudian online.

Yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum, serta merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Seorang selebgram berparas ayu Vienna Varella Angeli Parinussa, 19, menghadapi sidang tuntutan di PN Denpasar, Kamis (2/10) kemarin dalam kasus judi online
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   selebgram selebgram cantik pn denpasar Bali judol judi online Promosi Judi Online sidang tuntutan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia - JPNN.com Bali

    SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

  2. SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo - JPNN.com Bali

    SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

  3. Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit - JPNN.com Bali

    Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU