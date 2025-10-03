Info Samsat Keliling di Bali Jumat (3/10), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Jumat, 03 Oktober 2025 – 06:53 WIB
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Gerokgak, Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Jumat hari ini (3/10), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Kantor Perbekel Sanur Kaja, mulai pukul 08.00 WITA hingga 11.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di areal parkir Pemkab Jembrana, Dauhwaru mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di Desa Musi, Gerokgak mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 3 Oktober 2025 di Kota Denpasar, Jembrana dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
