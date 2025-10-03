Cek Layanan SIM Keliling di Bali Jumat (3/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Jumat, 03 Oktober 2025 – 06:22 WIB
Ilustrasi seorang warga mengurus perpanjangan SIM di mobil pelayanan SIM Keliling. FOTO: ANTARA/Andika Wahyu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Jumat hari ini (3/10), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Jembrana, layanan SIM Keliling hadir di TPI Pengambengan, Negara, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Jumat hadir di Lapangan Umum Bebandem mulai pukul 11.00 WITA sampai dengan selesai.

Tersedia empat gerai layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Jembrana dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
