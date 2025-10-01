JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Ibu Jahat Ini Diadili di PN Denpasar, Begini Kisahnya saat Buang Bayi Sendiri

Ibu Jahat Ini Diadili di PN Denpasar, Begini Kisahnya saat Buang Bayi Sendiri

Rabu, 01 Oktober 2025 – 10:07 WIB
Ibu Jahat Ini Diadili di PN Denpasar, Begini Kisahnya saat Buang Bayi Sendiri - JPNN.com Bali
Nasrurah (29), terdakwa kasus pembuangan bayi berjalan keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali Selasa (30/9). Foto: ANTARA/HO-Istimewa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang ibu muda asal Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) bernama Nasrurah diadili di PN Denpasar, Bali, Selasa (30/9) kemarin.

Ibu muda berusia 29 tahun ini didakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan kematian.

Terdakwa Nasrurah, seorang pegawai sebuah penatu diduga nekat membuang bayi yang baru saja dilahirkannya ke dalam kloset kamar mandi umum pada Kamis, 15 Mei 2025 lalu.

Baca Juga:

“Tindakan terdakwa jelas mengakibatkan bayinya kehilangan nyawa,” ujar JPU Kejari Denpasar Ni Putu Widyaningsih dilansir dari Antara.

Berdasar dakwaan JPU, aksi jahat terdakwa dilakukan di tempat indekosnya di Jalan Halmahera No. 17A, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, ketika usia kandungan terdakwa sudah memasuki tujuh bulan.

Awalnya terdakwa merasakan sakit perut. Ia berulang kali masuk ke kamar mandi indekos.

Baca Juga:

Puncaknya pada pukul 16.00 WITA, saat jongkok di atas kloset, tiba-tiba keluar janin berkelamin laki-laki beserta ari-ari dan gumpalan darah.

"Sebagian langsung masuk ke lubang kloset, sementara sisanya tercecer di lantai kamar mandi,” kata JPU.

Terdakwa Nasrurah, seorang pegawai sebuah penatu diduga nekat membuang bayi yang baru saja dilahirkannya ke dalam kloset kamar mandi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bayi ibu Ibu Jahat pn denpasar buang bayi pembuang bayi bayi dibuang kota bima NTB Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ricky Fajrin Menggila Meski tak Mencetak Gol, Statistiknya Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Menggila Meski tak Mencetak Gol, Statistiknya Luar Biasa

  2. Bali United Youth Siap Tampil di EPA Super League, Adopsi Metode Ekkono - JPNN.com Bali

    Bali United Youth Siap Tampil di EPA Super League, Adopsi Metode Ekkono

  3. Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU