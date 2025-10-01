Info Samsat Keliling di Bali Rabu (1/10), Cek Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Rabu, 01 Oktober 2025 – 07:14 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Rabu hari ini (1/10), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Kantor Perbekel Sanur Kaja, mulai pukul 08.00 WITA hingga 22.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 1 Oktober 2025 di Kota Denpasar, dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
