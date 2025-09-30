JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info Samsat Keliling di Bali Selasa (30/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info Samsat Keliling di Bali Selasa (30/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 30 September 2025 – 06:49 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Selasa (30/9), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (30/9), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Terminal Tegal, mulai pukul 08.00 WITA hingga 22.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Umum Desa Beraban, Kediri, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 30 September 2025 di Kota Denpasar, Tabanan dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Gianyar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas

  2. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

  3. Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU