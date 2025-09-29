Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Senin (29/9), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Senin, 29 September 2025 – 06:46 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (29/9), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Terminal Tegal, mulai pukul 08.00 WITA hingga 22.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Terminal Bebandem mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 29 September 2025 di Kota Denpasar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
