Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Sabtu (27/9), Silakan Cek!

Sabtu, 27 September 2025 – 07:28 WIB
Ilustrasi Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sabtu hari ini (26/9), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Umum Bahagia Negara, Jembrana, mulai pukul 19.00 hingga 22.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Pasar Senggol Tabanan mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 27 September 2025 di Kabupaten Jembrana dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton.
