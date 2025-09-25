JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum 27 Napi Berisiko Dipindah ke Nusa Kambangan, Ada Pembunuh Wartawan Radar Bali

27 Napi Berisiko Dipindah ke Nusa Kambangan, Ada Pembunuh Wartawan Radar Bali

Kamis, 25 September 2025 – 11:54 WIB
27 Napi Berisiko Dipindah ke Nusa Kambangan, Ada Pembunuh Wartawan Radar Bali - JPNN.com Bali
Terpidana hukuman seumur hidup kasus pembunuhan wartawan Radar Bali Nyoman Susrama saat menjalani rekonstruksi pada 2009 silam. Nyoman Susrama akhirnya dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Foto: ANTARA/Wayan Raka Darmada

bali.jpnn.com, DENPASAR - 27 narapidana (napi) berisiko tinggi yang mendekam di sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Bali akhirnya dipindah ke Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Napi tergolong berisiko tinggi yang dipindah ke Nusa Kambangan di antaranya yang menerima hukuman seumur hidup hingga mati.

“Mereka memang diproyeksikan di lapas yang maksimum security.

Baca Juga:

Maksimum security itu ya di Nusa Kambangan,” ujar Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali Decky Nurmansyah di Denpasar, Kamis (25/9).

Sebelum dipindahkan, para napi berisiko tinggi itu menjalani serangkaian asesmen.

Menurut Decky, narapidana yang dipindahkan itu memiliki potensi mengganggu keamanan di dalam lapas apabila masih menyatu dengan warga binaan lain dengan hukuman di bawah seumur hidup atau mati.

Baca Juga:

Mengingat narapidana seumur hidup dan mati tersebut tidak mendapatkan remisi selama menjadi warga binaan, maka mereka sengaja dipisahkan agar tidak memberi pengaruh negatif warga binaan hukuman lainnya.

Apakah ada rekomendasi untuk memindahkan 27 napi berisiko tinggi itu?

27 napi berisiko tinggi yang mendekam di sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Bali akhirnya dipindah ke Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   napi narapidana napi berisiko tinggi Bali lapas Nusa Kambangan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali Nyoman Susrama Radar Bali Wartawan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera - JPNN.com Bali

    Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera

  2. Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara

  3. H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco - JPNN.com Bali

    H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU