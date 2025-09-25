Jadwal SIM Keliling di Bali Kamis (25/9), Silakan Cek Lokasinya!

JPNN.com

Kamis, 25 September 2025 – 05:38 WIB
Ilustrasi petugas kepolisian melayani SIM Keliling. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Kamis hari ini (25/9), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Coco Mart Kampung Lot, Beraban, Kediri, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Central Parkir Monkey Forest mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Tersedia empat gerai layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Tabanan dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
