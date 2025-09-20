JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info SIM Keliling di Bali Sabtu (20/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info SIM Keliling di Bali Sabtu (20/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 20 September 2025 – 06:45 WIB
Info SIM Keliling di Bali Sabtu (20/9), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi suasana pelayanan SIM Keliling Tabanan saat petugas melayani masyarakat yang tengah mengurus perpanjangan SIM. Foto: Instagram @polres_ tabanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Sabtu hari ini (20/9), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.            

Baca Juga:

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Senggol Tabanan, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia tiga gerai layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Tabanan Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling Bali pasar senggol tabanan badung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSIM Yogyakarta Tancap Gas, Intip Kekuatan Bali United, Jean Paul: Laga Sulit - JPNN.com Bali

    PSIM Yogyakarta Tancap Gas, Intip Kekuatan Bali United, Jean Paul: Laga Sulit

  2. Jean Paul van Gastel Boyong 23 Pemain ke Gianyar, Siap Menghadapi Bali United - JPNN.com Bali

    Jean Paul van Gastel Boyong 23 Pemain ke Gianyar, Siap Menghadapi Bali United

  3. Mike Hauptmeijer Analisis Video Gaya Bermain PSIM, Sebut Lawan Tim Bagus - JPNN.com Bali

    Mike Hauptmeijer Analisis Video Gaya Bermain PSIM, Sebut Lawan Tim Bagus

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU