Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (16/9), Silakan Cek!

Selasa, 16 September 2025 – 07:26 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Selasa hari ini (16/9), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Living World Denpasar, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Pekutatan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di sebelah Pasar Penebel, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 16 September 2025 di Kota Denpasar, Tabanan, Buleleng, Jembrana dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton.
