JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Bule Australia Pemilik 1,7 Kg Kokain di Bali tak Keberatan Didakwa Pasal Mati

Bule Australia Pemilik 1,7 Kg Kokain di Bali tak Keberatan Didakwa Pasal Mati

Kamis, 11 September 2025 – 22:29 WIB
Bule Australia Pemilik 1,7 Kg Kokain di Bali tak Keberatan Didakwa Pasal Mati - JPNN.com Bali
Bule Australia Lamar Aaron Ahchee berjalan memasuki ruang sidang PN Denpasar, Kamis (11/9). Pemilik 1,7 kg kokain ini menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus kepemilikan narkotika jenis kokain yang melibatkan bule Australia, Lamar Aaron Ahchee, akhirnya bergulir di PN Denpasar, Kamis (11/9).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Made Dipa Umbara pada sidang perdana mendakwa terdakwa Lamar Aaron Ahchee dengan pasal mati.

JPu mendakwa terdakwa Lamar Aaron dengan Pasal 113 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Baca Juga:

Jaksa dari Kejari Denpasar itu juga mendakwa terdakwa dengan Pasal 114 ayat 2. Atau ketiga pasal 112 ayat 2 atau keempat pasal 127 ayat 1 huruf A.

"Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengekspor, mengimpor, menyalurkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram, yaitu narkotika jenis kokain dengan berat 881,9 gram neto dan 832 gram neto,” ujar JPU Made Dipa Umbara di PN Denpasar.

Ancaman untuk tersangka Lamar Aaron Ahchee adalah pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun serta denda maksimum Rp 10 miliar ditambah sepertiga.

Baca Juga:

Terdakwa Lamar Aaron Ahchee ditangkap pada Kamis 22 Mei 2025 dengan barang bukti 206 paket kecil yang ternyata setelah dibuka isinya adalah kokain.

Berdasar penelusuran kepolisian, kokain itu dikirim dari Inggris pada 12 April 2025 tujuan Indonesia.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Made Dipa Umbara pada sidang perdana mendakwa terdakwa Lamar Aaron Ahchee di PN Denpasar dengan pasal mati.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule Australia bule australia Lamar Aaron Ahchee pn denpasar Sidang Dakwaan narkotika kokain hukuman mati Pasal Mati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Terusir dari JIS Setelah Lawan Bali United, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Terusir dari JIS Setelah Lawan Bali United, Mauricio Souza Blak-blakan

  2. Jo Jansen Senang Kondisi Tim Membaik, Laga Terakhir Jadi Kunci - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Senang Kondisi Tim Membaik, Laga Terakhir Jadi Kunci

  3. Ini Kekuatan Persija Menjelang Kontra Bali United Versi Kiper Carlos Eduardo - JPNN.com Bali

    Ini Kekuatan Persija Menjelang Kontra Bali United Versi Kiper Carlos Eduardo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU