Info Samsat Keliling di Bali Kamis (11/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Kamis, 11 September 2025 – 07:20 WIB
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Buleleng. Foto: Humas Desa Pejarakan Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kamis hari ini (11/9), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Kantor Perbekel Sanur Kaja (depan Lapangan Pica), mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Terminal Bebandem, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di area Parkir Puri Blahbatuh mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di dua lokasi, yakni Desa Munduk, Kecamatan Banjar dan Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 11 September 2025 di Kota Denpasar, Gianyar, Buleleng dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
