Info SIM Keliling di Bali Rabu (10/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Rabu, 10 September 2025 – 07:15 WIB
Warga pemohon perpanjangan SIM Keliling foto dengan petugas kepolisian seusai cetak SIM di mobil SIM Keliling. Foto: Instagram @polres_tabanan

bali.jpnn.com, BADUNG - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Rabu hari ini (10/9), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.           

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Tersedia dua gerai layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
