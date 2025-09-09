JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info Samsat Keliling di Bali Selasa (9/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info Samsat Keliling di Bali Selasa (9/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 09 September 2025 – 07:28 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Selasa (9/9), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (9/9), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di depan Museum Bali (Timur Lapangan Puputan), mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Kantor Camat Abang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di wantilan Pura Desa Kaba-kaba mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 9 September 2025 di Kota Denpasar, Tabanan, Gianyar dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Gianyar Samsat Keliling Jembrana Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Made Tito Termotivasi Bangkit, Target Rebut Posisi Lini Tengah Bali United - JPNN.com Bali

    Made Tito Termotivasi Bangkit, Target Rebut Posisi Lini Tengah Bali United

  2. Jo Jansen Bongkar Kondisi Tim Menjelang Kontra Persija, Ada Kabar Gembira - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Bongkar Kondisi Tim Menjelang Kontra Persija, Ada Kabar Gembira

  3. M Rahmat Debut Musim Ini Kontra Persija? Rajin Cetak Gol ke Gawang Lawan - JPNN.com Bali

    M Rahmat Debut Musim Ini Kontra Persija? Rajin Cetak Gol ke Gawang Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU