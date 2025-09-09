Info Samsat Keliling di Bali Selasa (9/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Selasa hari ini (9/9), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di depan Museum Bali (Timur Lapangan Puputan), mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Kantor Camat Abang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di wantilan Pura Desa Kaba-kaba mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.