Info Samsat Keliling di Bali Senin (8/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Senin, 08 September 2025 – 07:10 WIB
Suasana layanan samsat keliling di Kota Denpasar. Foto: Pemkot Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (8/9), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di depan Museum Bali (Timur Lapangan Puputan), mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Kantor Camat Abang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Yehembang, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di dua tempat, yakni di Desa Wanagiri, Sukasada dan Desa Bondalem, Tejakula mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Senin 8 September 2025 di Kota Denpasar, Buleleng, Karangasem dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
