JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (4/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (4/9), Silakan Cek!

Kamis, 04 September 2025 – 06:52 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (4/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Kamis hari ini (4/9), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di depan Museum Bali (Timur Lapangan Puputan), mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Banjar Batang, Desa Labasari, Abang, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di areal Parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Keliling hadir di dua tempat, yakni di Desa Tukad Sumaga, Gerokgak dan Desa Sari Mekar, Singaraja mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 4 September 2025 di Kota Denpasar, Buleleng, Karangasem dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Buleleng Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Gianyar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan

  2. Debut Sempurna Jordy Bruijn, Takjub Mendapat Dukungan 11.323 Suporter - JPNN.com Bali

    Debut Sempurna Jordy Bruijn, Takjub Mendapat Dukungan 11.323 Suporter

  3. Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi - JPNN.com Bali

    Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU