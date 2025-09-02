JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (2/9), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (2/9), Silakan Cek!

Selasa, 02 September 2025 – 06:42 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (2/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (2/9), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Lapangan Umum Desa Beraban mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 2 September 2025 di Kabupaten Tabanan dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Gianyar Bali Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa

  2. Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada - JPNN.com Bali

    Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada

  3. 5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU