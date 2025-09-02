JPNN.com

Cek Layanan SIM Keliling di Bali Selasa (2/9), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 02 September 2025 – 05:52 WIB
Cek Layanan SIM Keliling di Bali Selasa (2/9), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi seorang warga mengurus perpanjangan SIM di mobil pelayanan SIM Keliling. FOTO: ANTARA/Andika Wahyu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Selasa hari ini (2/9), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Jembrana, layanan SIM Keliling hadir di TPI Pengambengan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di objek wisata Goa Gajah mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Tersedia empat gerai layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Jembrana dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
