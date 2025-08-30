JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Sabtu (30/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Sabtu (30/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 07:45 WIB
Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Sabtu (30/8), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, TABANAN - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Sabtu hari ini (30/8), layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Senggol Tabanan, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Baca Juga:

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Ketiga, notice pajak.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 30 Agustus Juli 2025 di Kabupaten Tabanan cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Tabanan pasar senggol tabanan Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United - JPNN.com Bali

    Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United

  2. Tim Receveur: Liga Indonesia Berat & Penuh Tekanan - JPNN.com Bali

    Tim Receveur: Liga Indonesia Berat & Penuh Tekanan

  3. Bali United vs Madura United! Jo Jansen: Kami Harus Bangkit, Puji Taktik Lawan - JPNN.com Bali

    Bali United vs Madura United! Jo Jansen: Kami Harus Bangkit, Puji Taktik Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU