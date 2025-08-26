JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info Samsat Keliling di Bali Selasa (26/8), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info Samsat Keliling di Bali Selasa (26/8), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 26 Agustus 2025 – 06:42 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Selasa (26/8), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (26/8), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di depan Museum Bali mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di sebelah kantor Desa Pejaten mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 26 Agustus Juli 2025 di Kota Denpasar, Tabanan dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Gianyar Info Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling Lokasi Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jordy Bruijn Jadi Saksi Kekalahan Bali United dari Persebaya, Kapan Main? - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Jadi Saksi Kekalahan Bali United dari Persebaya, Kapan Main?

  2. Eduardo Perez Merendah, Persebaya Banyak Kekurangan Meski Bungkam Bali United - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Merendah, Persebaya Banyak Kekurangan Meski Bungkam Bali United

  3. Mike Houptmeijer Belum Kokoh, Gawang Bali United Bermasalah - JPNN.com Bali

    Mike Houptmeijer Belum Kokoh, Gawang Bali United Bermasalah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU