Info SIM Keliling di Bali Selasa (26/8), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 26 Agustus 2025 – 06:36 WIB
Ilustrasi Pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Selasa hari ini (26/8), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Astra Motor Gerokgak mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Karangasem layanan SIM Keliling hadir di Polsek Kubu mulai pukul 11.00 WITA sampai dengan selesai.

Tersedia lima gerai layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
