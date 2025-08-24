JPNN.com

Minggu, 24 Agustus 2025 – 06:40 WIB
Info SIM Keliling di Bali Minggu (24/8), Silakan Cek Lokasi dan Jadwalnya - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling di Bali. Foto: NTMC Polri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Minggu hari ini (24/8), layanan SIM Keliling hadir di Alun-Alun Kabupaten Gianyar.

Layanan SIM Keliling hadir mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di Kantor Desa Penyaringan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Tersedia satu gerai layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
