Info Samsat Keliling di Bali Sabtu (23/8), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 06:53 WIB
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, TABANAN - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sabtu hari ini (22/8), layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Senggol Tabanan, Bali.

Layanan Samsat Keliling hadir pada pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 23 Agustus Juli 2025 di Kabupaten Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton.
