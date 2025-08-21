JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (21/8), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (21/8), Silakan Cek!

Kamis, 21 Agustus 2025 – 06:55 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (21/8), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram@samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Kamis hari ini (21/8), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Badung mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Areal Parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Polsek Kubu mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling hadir di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Madenan, Kecamatan Tejakula mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Kamis 21 Agustus Juli 2025 di Kota Denpasar, Gianyar, Karangasem dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Gianyar Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Buleleng Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji - JPNN.com Bali

    Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji

  2. Persebaya Ketiban Sial Sebelum Menjamu Bali United, Belum Bermain Sudah Didenda - JPNN.com Bali

    Persebaya Ketiban Sial Sebelum Menjamu Bali United, Belum Bermain Sudah Didenda

  3. Jordy Bruijn Ungkap Alasan Tertarik Bergabung Bali United, Sosok Ini Jadi Panutan - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Ungkap Alasan Tertarik Bergabung Bali United, Sosok Ini Jadi Panutan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU