Cek Layanan SIM Keliling di Bali Kamis (21/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Kamis, 21 Agustus 2025 – 06:13 WIB
Warga pemohon perpanjangan SIM Keliling foto dengan petugas kepolisian seusai cetak SIM di mobil SIM Keliling. Foto: Instagram @polres_tabanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Kamis hari ini (21/8), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Coco Mart, Kampung Lot Beraban, Kecamatan Kediri mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Gianyar, hadir di Central Parkir Monkey Forest mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Tersedia empat gerai layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung, Tabanan dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton!
