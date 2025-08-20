JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Bule Australia Pemilik 1,8 Kg Kokain Terancam Mati, Berkas P21, Segera Diadili

Bule Australia Pemilik 1,8 Kg Kokain Terancam Mati, Berkas P21, Segera Diadili

Rabu, 20 Agustus 2025 – 19:48 WIB
Bule Australia Pemilik 1,8 Kg Kokain Terancam Mati, Berkas P21, Segera Diadili - JPNN.com Bali
Kasus kepemilikan narkotika jenis kokain yang melibatkan bule Australia, Lamar Aaron Ahchee, tak lama lagi segera bergulir di PN Denpasar setelah tersangka dilimpahkan penyidik Polda Bali ke Kejari Denpasar, Rabu (20/8) siang. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus kepemilikan narkotika jenis kokain yang melibatkan bule Australia, Lamar Aaron Ahchee, tak lama lagi segera bergulir di PN Denpasar.

Hal ini setelah penyidik Ditresnarkoba Polda Bali melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Denpasar, Rabu (20/8) siang.

Penyidik Polda Bali menjemput penyelundup 1,8 kg kokain itu dari Lapas Kerobokan sebelum digelandang ke Kejari Denpasar untuk pelimpahan tahap II.

Baca Juga:

Memakai rompi warna oranye dan bertopi, bule berumur 43 tahun itu tiba di Kejari Denpasar pukul 10.00 WITA.

Lamar Aaron Ahchee langsung digelandang ke ruang jaksa. Setelah satu jam menjalani pemeriksaan, Lamar Aaron Ahchee, keluar dari ruang jaksa.

Petugas lalu menjebloskan warga negara asing (WNA) itu ke sel tahanan sambil menunggu mobil yang membawanya kembali ke Lapas Kerobokan.

Baca Juga:

Penyidik menjerat tersangka Lamar Aaron Ahchee melanggar Pasal 113 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat 2 atau 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ancaman untuk tersangka Lamar Aaron Ahchee adalah pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun serta denda maksimum Rp 10 miliar ditambah sepertiga.

Kasus kepemilikan narkotika jenis kokain seberat 1,8 kg yang melibatkan bule Australia, Lamar Aaron Ahchee, tak lama lagi segera bergulir di PN Denpasar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule WNA Australia bule australia berkas p21 polda bali kejari denpasar pn denpasar hukuman mati kokain

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persebaya Ketiban Sial Sebelum Menjamu Bali United, Belum Bermain Sudah Didenda - JPNN.com Bali

    Persebaya Ketiban Sial Sebelum Menjamu Bali United, Belum Bermain Sudah Didenda

  2. Jordy Bruijn Ungkap Alasan Tertarik Bergabung Bali United, Sosok Ini Jadi Panutan - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Ungkap Alasan Tertarik Bergabung Bali United, Sosok Ini Jadi Panutan

  3. Momen Jordy Bruijn Terkesima Latihan Perdana Bareng Bali United, Fokus Adaptasi - JPNN.com Bali

    Momen Jordy Bruijn Terkesima Latihan Perdana Bareng Bali United, Fokus Adaptasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU