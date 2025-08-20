JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Otak Pabrik Narkoba di Bali Terungkap, Duo Bule Ukraina Ungkap Pihak Ketiga

Otak Pabrik Narkoba di Bali Terungkap, Duo Bule Ukraina Ungkap Pihak Ketiga

Rabu, 20 Agustus 2025 – 06:03 WIB
Otak Pabrik Narkoba di Bali Terungkap, Duo Bule Ukraina Ungkap Pihak Ketiga - JPNN.com Bali
Dua WNA Ukraina, Mykyta Volovod dan Ivan Volovod diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Roman Nazarenko kasus pabrik narkoba saat sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Selasa kemarin (19/8). ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Otak dibalik keberadaan pabrik narkoba Sunny Village di Jalan Pemelisan Agung, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, mulai ada titik terang.

Duo bule Ukraina yang menjadi saksi keberadaan pabrik narkoba di Kuta Utara, Mykyta Volovod dan Ivan Volovod, mengungkap ada pihak ketiga yang terlibat.

Menurut keduanya di PN Denpasar kemarin (19/8), pabrik narkoba yang berkamuflase menjadi laboratorium itu adalah milik Oleg Tkachuk, bukan terdakwa Roman Nazarenko.

Baca Juga:

Pernyataan keduanya terungkap setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Badung Ryan memberondong kedua saksi dengan sejumlah pertanyaan.

"Apa peran dari saudara Roman?" kata Jaksa Ryan.

"Roman mengundang kami untuk bertemu dengan seseorang lagi. Orang ini yang undang kami tinggal di rumah Canggu," ujar Ivan Volovod.

Baca Juga:

Keduanya membantah peran Roman Nazarenko sebagai otak di balik pabrik narkoba tersebut.

Kesaksian saudara kembar yang telah divonis 20 tahun penjara dalam kasus yang sama bertolak belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian.

Otak dibalik keberadaan pabrik narkoba Sunny Village di Jalan Pemelisan Agung, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, mulai ada titik terang.
Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pabrik narkoba bule Ukraina bule ukraina WNA pn denpasar narkoba kasus narkoba

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Momen Jordy Bruijn Terkesima Latihan Perdana Bareng Bali United, Fokus Adaptasi - JPNN.com Bali

    Momen Jordy Bruijn Terkesima Latihan Perdana Bareng Bali United, Fokus Adaptasi

  2. Eduardo Perez Bongkar Problem Persebaya Menjelang Kontra Bali United, Bahaya - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Bongkar Problem Persebaya Menjelang Kontra Bali United, Bahaya

  3. Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU