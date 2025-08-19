Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (19/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

JPNN.com

Selasa, 19 Agustus 2025 – 07:28 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Selasa hari ini (19/8), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Badung mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Pekutatan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di sebelah Pasar Penebel, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih Pejeng Tampaksiring, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Selasa 19 Agustus Juli 2025 di Kota Denpasar, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Karangasem dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya
