Prabowo Ampuni Bule Inggris Veteran Perang Afganistan, Bebas dari LP Kerobokan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perayaan HUT ke-80 RI banyak membawa berkah, tak terkecuali bagi warga negara asing (WNA) yang menjalani pidana di Indonesia.

Dalam momen HUT RI kemarin (17/8), Presiden Prabowo memberikan remisi kepada 33 narapidana (napi) asing di sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Bali.

Berdasar catatan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali, 33 napi asing itu adalah bagian dari 3.199 narapidana yang mendapat remisi HUT ke-80 RI.

Perinciannya, empat orang asal India, dua orang Amerika Serikat, tiga dari Rusia, tiga dari Inggris dan sejumlah negara lainnya.

Salah satu napi asing yang langsung bebas setelah mendapat remisi HUT RI itu adalah mantan tentara Inggris veteran perang Afganistan, Gregory Lee Simpson alias Greg Simpson, 39.

Dilansir dari Mirror, Greg Simpson adalah tentara Cadangan Angkatan Darat yang bertugas di Afghanistan sebagai anggota Resimen London.

Bule Inggris itu ditangkap bersama WNA Italia, Nicola Disanto.

Keduanya ditangkap setelah merampok pasangan suami istri asal Italia, Principe Nerini, dan Camilla Guadagnuolu, pada Kamis 11 Desember 2021 di Vila Seminyak Estate dan Spa Royal 8 di Jalan Nakula Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung, Bali.