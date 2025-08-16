Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Sabtu (16/8), Silakan Cek!

JPNN.com

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 06:58 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sabtu hari ini (16/8), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Jembrana, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Umum Negara Bahagia, Kelurahan Pendem, mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Senggol, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 16 Agustus Juli 2025 di Tabanan dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
