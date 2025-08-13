JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 06:23 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (13/8), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Rabu hari ini (13/8), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Taman Kota Lumintang mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Pergung, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar dan Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Rabu 13 Agustus Juli 2025 di Denpasar, Karangasem, Buleleng, Gianyar, dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
