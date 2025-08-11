JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Senin (11/8), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Senin (11/8), Silakan Cek Lokasinya!

Senin, 11 Agustus 2025 – 05:38 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Senin (11/8), Silakan Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling dan Samsat di Polres Buleleng yang tengah melayani masyarakat setempat. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Senin hari ini (11/8), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Di Kabupaten Buleleng, layanan SIM Keliling hadir di Lapangan Seririt mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia tiga gerai layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Buleleng Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling badung Buleleng

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik - JPNN.com Bali

    Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik

  2. Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Banyak Peluang, tetapi Minim Gol - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Banyak Peluang, tetapi Minim Gol

  3. Statistik Bali United vs Persik: Tuan Rumah Mendominasi, Lemah Finishing - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Persik: Tuan Rumah Mendominasi, Lemah Finishing

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU