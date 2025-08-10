JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Mantan Bupati Candra Dimiskinkan, Kejagung Lelang Aset Hasil Rampasan Rp 6,04 M

Mantan Bupati Candra Dimiskinkan, Kejagung Lelang Aset Hasil Rampasan Rp 6,04 M

Minggu, 10 Agustus 2025 – 09:24 WIB
Mantan Bupati Candra Dimiskinkan, Kejagung Lelang Aset Hasil Rampasan Rp 6,04 M - JPNN.com Bali
Petugas kejaksaan menggiring mantan Bupati Klungkung Wayan Candra. Foto: ANTARA/Wira Suryantala/nym/Rei/ama/15.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra benar-benar dimiskinkan.

Politikus PDI Perjuangan itu tak hanya dijebloskan ke penjara, tetapi semua aset hasil korupsi disita negara dan dilelang.

Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (BPA Kejagung) didukung Kejari Klungkung berhasil melelang barang rampasan negara atas nama terpidana I Wayan Candra di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar.

Baca Juga:

Total penjualan dari hasil lelang mencapai Rp 6,04 miliar.

Lelang dilaksanakan pada Jumat (8/8) meliputi aset yang telah dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015 tanggal 7 Maret 2016.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa terpidana I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung periode 2003–2008 terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Baca Juga:

"Percepatan penyelesaian barang rampasan negara merupakan langkah strategis dalam rangka pemulihan keuangan negara dan optimalisasi penerimaan negara," ujar Kepala BPA Kejagung Amir Yanto dilansir dari Antara.

Menurut Amir Yanto, pelaksanaan lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta secara fisik.

BPA Kejagung didukung Kejari Klungkung melelang barang rampasan negara atas nama mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra di KPKNL Denpasar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra BPA Kejagung Bupati Klungkung I Wayan Candra KPKNL Denpasar kejari klungkung lelang Hasil Rampasan Korupsi Wayan Candra

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik Percaya Diri, Datang Telat, Absen Jajal Rumput Lapangan Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Persik Percaya Diri, Datang Telat, Absen Jajal Rumput Lapangan Stadion Dipta

  2. Ong Kim Swee Puji Kualitas Bali United, Starting XI Masih Rahasia, ternyata - JPNN.com Bali

    Ong Kim Swee Puji Kualitas Bali United, Starting XI Masih Rahasia, ternyata

  3. Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU