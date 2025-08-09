Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Sabtu (9/8), Silakan Cek!

JPNN.com

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 06:53 WIB
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sabtu hari ini (9/8), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Pasar Senggol Tabanan mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Umum Negara Jembrana di Kelurahan Pendem mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 9 Agustus Juli 2025 di Tabanan dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
