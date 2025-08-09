JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Sabtu (9/8), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Sabtu (9/8), Silakan Cek Lokasinya!

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 05:46 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Sabtu (9/8), Silakan Cek Lokasinya!
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling di Bali saat melayani masyarakat yang tengah mengurus perpanjangan SIM. Foto: Instagram @polres_ tabanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Sabtu hari ini (9/8), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Baca Juga:

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Pasar Senggol Tabanan mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Tersedia tiga gerai layanan SIM Keliling hari ini di Kabupaten Badung dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton!
TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling SIM Keliling Tabanan pasar senggol tabanan Bali tabanan

